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उक्रांद ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, जानें किसको कहां से मिला टिकट

By Deep BoraEdited By: Rahul Chauhan
Published: Sat, 31 Oct 2026 06:12 PM (IST)

उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, द्वाराहाट (अल्मोड़ा)। उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को 16 पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इनमें द्वाराहाट से पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी को पुन: मैदान में उतारा गया है।

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दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने शनिवार को 16 प्रत्याशियों की घोषणा की है। इनमें कुमाऊं के पिथौरागढ़ से पूर्व विधायक काशी सिंह ऐरी, जागेश्वर से दिनेश कुंजवाल, सल्ट से प्रताप सिंह तथा कपकोट से वरुण चंदोला, काशीपुर से प्रदीप चंद्र, नानकमत्ता (सुरक्षित) से कैलाश सिंह पांगती तथा रामनगर से भुवन चंद्र को प्रत्याशी घोषित किया गया है।

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जबकि कर्णप्रयाग से आशीष नेगी, देवप्रयाग से पूरण सिंह कठैत, प्रतापनगर से पंकज व्यास, राजपुर (सुरक्षित) से देव चंद्र उत्तराखंडी, टिहरी से बीडी पंत, देहरादून कैंट से सेवानिवृत्त कमाडेंट राजेंद्र सिंह नेगी, खानपुर से रितु कंडियाल जुयाल तथा धनोल्टी से चंदन सिंह राणा के नाम घोषित किए गए हैं।

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