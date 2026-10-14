मरचूला हाईवे पर टस्कर का तांडव, कार और जीप पर हमला कर मचाई अफरातफरी

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। काशीपुर मरचूला बुआखाल हाईवे (एनएच 309) पर मोहान क्षेत्र में टस्कर (नर हाथी) अचानक उग्र हो गया। उसने मौलेंखाल की ओर जा रही एक कार पर हमला कर दिया। वाहन सवारों मेंं चीखपुकार मच गई। आगे का शीशा तोड़, टस्कर ने कार का टायर भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

पास ही लग्जरी जीप का दरवाजा तोड़ डाला। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अफरातफरी मच गए। कुछ लोग वाहन से उतर भागने लगे। जाम से हालात बन गए। इसी बीच मंदाल रेंज के वन कर्मियों ने किसी तरह टस्कर को हाईवे पार जंगल की ओर भगाया तो यातायात सुचारू हो सका।

मरचूला हाईवे पर बुधवार को दुर्गादेवी गेट व मोहान के बीच सड़क पार कर रहा हाथी अचानक बिगड़ गया। पहले उसने मौलेखाल की ओर जा रही कार पर गुस्सा उतारा। कार में महिला व बच्चे समेत चार लोग बैठे थे। हमले से वह घबरा गए। उसके आक्रामक रुख को देख पहाड़ व मैदान को आने वाले वाहन चालक व लोग सहम गए।