मरचूला हाईवे पर टस्कर का तांडव, कार और जीप पर हमला कर मचाई अफरातफरी
मरचूला हाईवे पर एक नर हाथी (टस्कर) ने अचानक उग्र होकर एक कार और एक लग्जरी जीप पर हमला कर ...और पढ़ें
HighLights
टस्कर ने मरचूला हाईवे पर कार व जीप पर हमला किया।
हमले में कार का शीशा टूटा, टायर क्षतिग्रस्त, जीप का दरवाजा तोड़ा।
वन कर्मियों ने हाथी को जंगल की ओर भगाकर यातायात सुचारु किया।
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। काशीपुर मरचूला बुआखाल हाईवे (एनएच 309) पर मोहान क्षेत्र में टस्कर (नर हाथी) अचानक उग्र हो गया। उसने मौलेंखाल की ओर जा रही एक कार पर हमला कर दिया। वाहन सवारों मेंं चीखपुकार मच गई। आगे का शीशा तोड़, टस्कर ने कार का टायर भी क्षतिग्रस्त कर दिया।
पास ही लग्जरी जीप का दरवाजा तोड़ डाला। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अफरातफरी मच गए। कुछ लोग वाहन से उतर भागने लगे। जाम से हालात बन गए। इसी बीच मंदाल रेंज के वन कर्मियों ने किसी तरह टस्कर को हाईवे पार जंगल की ओर भगाया तो यातायात सुचारू हो सका।
मरचूला हाईवे पर बुधवार को दुर्गादेवी गेट व मोहान के बीच सड़क पार कर रहा हाथी अचानक बिगड़ गया। पहले उसने मौलेखाल की ओर जा रही कार पर गुस्सा उतारा। कार में महिला व बच्चे समेत चार लोग बैठे थे। हमले से वह घबरा गए। उसके आक्रामक रुख को देख पहाड़ व मैदान को आने वाले वाहन चालक व लोग सहम गए।
सूचना पर मंदाल रेंज के गश्ती दल में शामिल वन आरक्षी प्रताप सिंह, जगदीश, आशीष, कृपाल, धनपाल आदि कर्मचारी मौके पर पहुंचे। तब जाकर हाथी को हाईवे से दूर जंगल की ओर भगाया जा सका। इससे पूर्व चिमटाखाल क्षेत्र में भी टस्कर ने मौलेखाल निवासी युवक की कार पर हमला कर दिया था। डिग्गी का शीशा तोड़ राशन एनएच पर बिखेर दिया था। इस हमले में भी कार सवार बाल बाल बचा था।
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