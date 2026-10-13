शहडोल में खेत में फैले करंट से हाथी की मौत, हादसा या साजिश? वन विभाग ने शुरू की जांच

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के शहडोल जिले में एक नर हाथी की करंट लगने से मौत हो गई। घटना देवलोंद थाना क्षेत्र के चंदौली गांव की है, जहां हाथी खेत में पहुंचा था। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, खेत में बोरवेल के पास फैले करंट की चपेट में आने से उसकी जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया। डीएफओ तरुणा वर्मा समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

वन विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि हाथी की मौत बिजली के तारों या अन्य विद्युत व्यवस्था से फैले करंट के कारण हुई, अथवा उसे जानबूझकर मारने के लिए करंट फैलाया गया था। फिलहाल, घटना की वास्तविक परिस्थितियां जांच के बाद ही स्पष्ट होंगी।

देवलोंद-बाणसागर के जंगलों में घूम रहा हाथियों का झुंड देवलोंद और बाणसागर क्षेत्र के जंगलों में पिछले कुछ वर्षों से एक दर्जन से अधिक हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। हालांकि, चंदौली गांव में मृत मिला हाथी इसी झुंड का हिस्सा था या किसी दूसरे इलाके से यहां पहुंचा था, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

हाथी की मौत ऐसे समय हुई है, जब क्षेत्र के ग्रामीण पहले से ही हाथियों की आवाजाही और उनसे होने वाले नुकसान को लेकर परेशान हैं। एक दिन पहले ही बाणसागर क्षेत्र की जगमल पंचायत के सेझहरी गांव के लोगों ने हाथियों के कारण पैदा हो रही समस्याओं की जानकारी दी थी।

शाम होते ही गांव के पास पहुंच जाते हैं हाथी ग्रामीणों के मुताबिक, हाथियों का झुंड शाम होते ही गांव के आसपास पहुंच जाता है। इस दौरान कच्चे मकानों और खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की शिकायतें सामने आती रही हैं।

हाथियों की आवाजाही के दौरान बिजली आपूर्ति बंद होने से गांव में अंधेरा छा जाता है। ऐसे में ग्रामीण लाठी और मशाल लेकर रात में पहरा देने को मजबूर हैं। लोगों को अपनी सुरक्षा के साथ-साथ घरों और फसलों की चिंता भी सताती है।