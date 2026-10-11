मंडला में नर्मदा स्नान को जा रहे श्रद्धालुओं से भरा ऑटो 25 फीट गहरी खाई में गिरा, 16 घायल; चार जबलपुर रेफर

डिजिटल डेस्क, मंडला। मां नर्मदा के दर्शन और स्नान के लिए निकले श्रद्धालुओं की यात्रा रविवार को दर्दनाक हादसे में बदल गई। निवास के पास बसगढ़ी घाट पर श्रद्धालुओं से भरा एक ऑटो अनियंत्रित होकर करीब 25 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में बच्चों समेत लगभग 16 लोग घायल हो गए, जिनमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

ऑटो के खाई में गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए राहत-बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकालने में मदद की। सूचना मिलने पर 108 एंबुलेंस की सहायता से सभी घायलों को निवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया।

ब्रेक फेल होते ही चालक ने खोया नियंत्रण प्राप्त जानकारी के अनुसार, कालपी क्षेत्र के डुंगरिया गांव से श्रद्धालु ऑटो में सवार होकर नर्मदा स्नान के लिए बसगढ़ी गांव जा रहे थे। इसी दौरान बसगढ़ी घाट के पास अचानक ऑटो के ब्रेक फेल हो गए। चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ऑटो सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा।

दुर्घटना में घायल लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। निवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल चार लोगों को बेहतर इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बीएमओ डॉ. विजय पैगवार ने इसकी पुष्टि की है। हादसे में दो बच्चे भी घायल हुए हैं। निवास पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नर्मदा घाट तक पहुंचने के रास्ते जोखिम भरे बसगढ़ी गांव में नर्मदा तट होने के कारण यहां नियमित रूप से श्रद्धालु पूजन-अर्चन और स्नान के लिए पहुंचते हैं। आसपास के गांवों के अलावा दूरदराज के क्षेत्रों से भी लोग धार्मिक आस्था के चलते यहां आते हैं। इसके बावजूद घाट तक पहुंचने वाले रास्तों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं में सुधार की जरूरत बनी हुई है।

निवास क्षेत्र के अन्य नर्मदा घाटों तक पहुंचने वाले मार्ग भी कई जगह दुर्गम हैं। संकरी सड़कों और जोखिम भरे मोड़ों पर वाहन चलाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में क्षमता से अधिक लोगों को लेकर चलने वाले वाहनों के साथ दुर्घटना का खतरा और बढ़ सकता है।

जहां आवश्यक हो, वहां सड़क की मरम्मत, सुरक्षा दीवार, रेलिंग और चेतावनी संकेतक लगाए जाएं। घाटों तक जाने वाले रास्तों पर वाहनों की आवाजाही और उनमें सवार यात्रियों की संख्या पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। धार्मिक पर्वों और विशेष अवसरों पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम करना जरूरी है।