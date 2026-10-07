ई-केवाईसी नहीं कराई तो गैस भी नहीं, Uttarakhand के हजारों उपभोक्ताओं की बुकिंग पर ब्रेक

संतोष बिष्ट, अल्मोड़ा। रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी नहीं कराना अब भारी पड़ने लगा है। अल्मोड़ा गैस सर्विस से जुड़े करीब 2100 उपभोक्ताओं की गैस बुकिंग अटक गई है। निर्धारित समय तक ई-केवाईसी नहीं कराने के कारण इन उपभोक्ताओं को अब गैस सिलिंडर बुक कराने में परेशानी उठानी पड़ रही है।

एजेंसी प्रबंधन के अनुसार, ई-केवाईसी पूरी होने के बाद ही बुकिंग की प्रक्रिया सुचारु हो सकेगी। अल्मोड़ा गैस सर्विस में 20 हजार से अधिक उपभोक्ता पंजीकृत हैं। इनमें बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने निर्धारित समय के भीतर ई-केवाईसी पूरी करा ली है, लेकिन करीब 2100 उपभोक्ता अब भी सत्यापन से वंचित हैं।