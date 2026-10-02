जागेश्वर धाम में छुट्टियों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, यातायात व्यवस्था चरमराई

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। तीन दिन की छुट्टियों के चलते शुक्रवार को जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 11 बजे से ही जागेश्वर-दण्डेश्वर मार्ग पर वाहनों की कतार लगनी शुरू हो गई। दोपहर बाद भीड़ और वाहनों की संख्या बढ़ने से जाम की स्थिति विकट हो गई।

जाम खुलवाने में पुलिस और प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आरतोला पार्किंग के भर जाने के बाद सड़क किनारे भी वाहनों का जमावड़ा लग गया। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने दोपहर एक बजे से आर्टोला पार्किंग से जागेश्वर के लिए शटल सेवा शुरू की।