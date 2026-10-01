Student Union Election: अल्मोड़ा एसएसजे विवि में दिवस अध्यक्ष, छह पदों पर निर्विरोध निर्वाचन

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के छात्र महासंघ चुनाव में सभी छह पदों पर प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। अध्यक्ष पद पर दिवस ओझा, उपाध्यक्ष पद पर विवेक, उपाध्यक्ष छात्रा पद पर नेहा गढ़िया निर्वाचित हुईं। सचिव पद पर नीरज जोशी, संयुक्त सचिव पद पर चारु कठायत तथा कोषाध्यक्ष पद पर दर्शन जोशी निर्विरोध चुने गए।

छात्र महासंघ चुनाव के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव अधिकारी ने परिणाम पत्र जारी किया। इसमें सभी छह पदों के सामने प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। चुनाव अधिकारी प्रो अखिलेश कुमार नवीन ने सभी विजयी प्रत्याशियों को शपथ दिलाई।