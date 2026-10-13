अल्मोड़ा में संयुक्त सैन्याभ्यास ‘माउंटेन गार्डियन 2026’ चढ़ा परवान, भारत और यूएई के जांबाज आधुनिक युद्ध तकनीक से साध रहे निशाना

संवाद सहयोगी, रानीखेत। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को एक नया आयाम देते हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘माउंटेन गार्डियन 2026’ चौबटिया स्थित विदेशी प्रशिक्षण नोड में पूरे जोश के साथ जारी है।

इस सामरिक युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों मित्र देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल और सामरिक कौशल को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 18 अक्टूबर तक चलने वाले सैन्य अभ्यास में अब आधुनिक तकनीक से जुड़ी गतिविधियां रोमांच पैदा कर रही हैं। इंडो यूएइ संयुक्त सैन्याभ्यास अब आधुनिक तकनीक के उपयोग की ओर बढ़ गया है। इस दौरान दोनों देशों के सैनिक उपपारंपरिक अभियानों में अपनी रणनीति, तकनीकों व प्रक्रियाओं को निखारने के लिए आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं।