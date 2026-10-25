कांग्रेस की परिवर्तन शंखनाद यात्राः पूर्व सीएम हरीश रावत का भाजपा सरकार पर तीखा हमला, पलायन और विकास पर उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, द्वाराहाट (अल्मोड़ा)। परिवर्तन शंखनाद यात्रा में द्वारहाट पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 'हरदा' ने कहा कि पलायन से बेजार पहाड़ में खेतीबाड़ी चौपट हो गई है। जंगली जानवर फसल तबाह कर रहे।

लेकिन खैती बचाने के लिए राज्य सरकार के पास न सोच है ना ही नीति। तंज कसा कि राज्य में जितने भाजपाई हैं उनसे अधिक गुलदार और बंदर घूम रहे हैं। जो लाभ कांग्रेस की सरकार में पेंशन के रूप में दिया वह सब बंद कर दिया गया है।

हमने जगरिया आदि को भी पेंशन दी। हिंदू मुसलमान के अलावा मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते। काम कुछ नहीं। अतिथि शिक्षक निकाले जा रहे हैं। मंडल अध्यक्ष के कमंडल में कुछ डाल दे रहा है। उसे अस्थाई नौकरी मिल रही है।

द्वाराहाट के माध्यम से उत्तराखंड से अपील कि इस बार अपने लिए मतदान करें। बलात्कार हत्याएं खुले आम हो रहे हैं। कई बलात्कारियों में भाजपा के लोग शामिल हैं। अंकिता तो एक उदाहरण है। जिसने अपनी और राज्य की अस्मिता के लिए अपने प्राण त्याग दिए।

मना करने पर उसे मार दिया गया। चुनाव आयोग का सहारा खुलेआम लिया जा रहा। भाजपाइयों के नाम जोड़े जा रहे अन्य के काटे जा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार खुलेआम यह कार्य कर रहा है। बदलाव की हुंकार और अधिक बुलंद होनी चाहिए।

तीन चार माह तक कार्यकर्ताओं को लगातार मेहनत करनी होगी। हरदा ने विधायक मदन बिष्ट की मुक्तकंठ से प्रशंसा। गांधी परिवार और कांग्रेस ने मुझे बहुत अवसर दिए हैं। मैंने उसका फायदा राज्य की सफलता के लिए उठाया। गांव गांव नहीं जा सकता।