अल्मोड़ा : हैपिडा स्काईनैक्स को मिला नितिन गडकरी का साथ, उड़ने वाले वाहन के प्रोटोटाइप को मिलेगी वित्तीय मदद

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। हैपिडा स्काईनैक्स के संस्थापक और हवा में उड़ने वाले वाहन का प्रोटोटाइप बनाने वाले रवि टम्टा ने नई दिल्ली में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। गडकरी ने हैपिडा स्काईनैक्स को व्यक्तिगत हवाई परिवहन के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं वाला प्रोजेक्ट बताते हुए हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

हैपिडा स्काईनैक्स के संस्थापक रवि टम्टा ने अपने हवा में उड़ने वाले वाहन के बारे में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को विस्तार से जानकारी दी। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। साथ ही संबंधित विभागों के माध्यम से आवश्यक तकनीकी सहायता, वित्तीय सहयोग, मार्गदर्शन और अन्य संभावित मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।