मायावती का बड़ा एलान: यूपी और उत्तराखंड की तरह पंजाब में भी अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ स्थित बीएसपी केंद्रीय कैंप कार्यालय में पंजाब के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने पंजाब में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने, संगठनात्मक कार्यों की प्रगति और भावी चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की।

मायावती ने स्पष्ट किया कि बीएसपी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह पंजाब में भी किसी अन्य दल से कोई चुनावी गठबंधन किए बिना अकेले अपने बल पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में हुए गठबंधनों से पार्टी को सीटों और वोट प्रतिशत दोनों में नुकसान उठाना पड़ा था, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है।