चौखुटिया में जन आक्रोश रैली: लंबित मांगों पर ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। क्षेत्र की लंबित समस्याओं के समाधान और मुख्यमंत्री की घोषणाओं को धरातल पर उतारने की मांग को लेकर मंगलवार को चौखुटिया में ग्रामीणों ने जन आक्रोश रैली निकाली। गेवाड़ विकास समिति के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में ग्रामीणों और

जनप्रतिनिधियों ने शासन-प्रशासन के प्रति नाराजगी जताते हुए मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग उठाई। समिति की सात सूत्रीय मांगों को लेकर बीते दो अक्तूबर से रामगंगा आरती घाट पर धरना दिया जा रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि पिछले तीन वर्षों से क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आंदोलन में चौखुटिया महाविद्यालय में बीएससी और बीकॉम की कक्षाएं शुरू करने, स्नातकोत्तर स्तर पर अंग्रेजी और अर्थशास्त्र की पढ़ाई, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र मासी के उच्चीकरण, पॉलीटेक्निक व केंद्रीय विद्यालय खोलने तथा रामनगर-चौखुटिया रेल लाइन सहित क्षेत्रीय विकास से जुड़ी मांगें उठाई जा रही हैं।