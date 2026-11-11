अल्मोड़ा में पंचघटिया नदी के दोनों छोरों से 50 मिनट तक बरसे पत्थर, गोवर्धन पूजा पर जीवंत हुई सदियों पुरानी परंपरा

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। ढोल-नगाड़ों की गूंज और पंचघटिया नदी के दोनों छोर से बरसते पत्थर, हवालबाग और ताकुला ब्लाक की सीमा पर स्थित विजयपुर पाटिया में मंगलवार को सदियों पुरानी बग्वाल की परंपरा एक बार फिर जीवंत हो उठी।

बग्वाल में पंचघटिया नदी के एक तरफ कसून-कोट्यूड़ा व दूसरी तरफ पाटिया-भटगांव के वीर शामिल हुए। रणबांकुरों के बीच करीब 50 मिनट तक चले पाषाण युद्ध में 12 वीर घायल हो गए। कसून-कोट्यूड़ा खेमे ने जीत का परचम लहराया।

कत्यूरी राजवंश की स्यूनराकोट पट्टी की ऐतिहासिक पाटिया रियासत में गोवर्धन पूजा के अवसर पर आयोजित बग्वाल में कोट्यूड़ा-कसून, पाटिया और भटगांव के 80 से अधिक वीरों ने हिस्सा लिया।

परंपरा के अनुसार युद्ध से पहले पाटिया के रणबांकुरों ने उस खेत में गोवंश का पूजन किया, जहां मान्यता के अनुसार 12वीं सदी में पूर्वजों ने शत्रु सेना से गायों की रक्षा की थी। इसके बाद वरिष्ठ ग्रामीणों की अगुआई में बग्वाली वीर ढोल-नगाड़ों की धुन के बीच पंचघटिया (भेटुली) नदी के तट पर पहुंचे।

नदी के दोनों ओर दो-दो गांवों के वीरों ने मोर्चा संभाला। देखते ही देखते पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। करीब 50 मिनट तक दोनों पक्षों के वीर एक-दूसरे पर पत्थर बरसाते रहे। कोट्यूड़ा के रवि सिंह बिष्ट ने सबसे पहले नदी का जल ग्रहण किया।