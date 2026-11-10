दीपावली के बाद अल्मोड़ा में बढ़ा कूड़े का बोझ, नगर निगम पर 40 वार्डों में 16 टन कचरा हटाने की चुनौती

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। दीपावली पर घरों की साफ-सफाई और आतिशबाजी के बाद नगर में कूड़े की मात्रा बढ़ गई। सामान्य दिनों में प्रतिदिन करीब 13 टन कूड़ा उठाया जाता है, जबकि त्योहार के दौरान यह आंकड़ा 16 टन तक पहुंच गया। अतिरिक्त कचरे से नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर दबाव बढ़ा।

दीपावली से पहले लोगों ने घरों और प्रतिष्ठानों की साफ-सफाई की। इस दौरान बड़ी मात्रा में पुराने और अनुपयोगी सामान के साथ घरेलू कचरा बाहर निकाला गया। वहीं, पर्व के दौरान हुई आतिशबाजी के बाद सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर पटाखों के अवशेष भी जमा हो गए। इससे शहर में कूड़े की मात्रा सामान्य दिनों के मुकाबले बढ़ गई।

सोमवार को नगर निगम की पर्यावरण मित्रों की टीमों ने सुबह से ही विशेष सफाई अभियान चलाया। इसके तहत नगर के सभी 40 वार्डों के साथ माल रोड पर भी सफाई की गई। पर्यावरण मित्रों ने सड़कों, सार्वजनिक स्थलों और अन्य स्थानों से कूड़ा एकत्र किया। सफाई के बाद कई स्थानों पर चूना पाउडर का छिड़काव भी किया गया। हालांकि, सामान्य दिनों की तुलना में तीन टन अतिरिक्त कूड़ा निकलने से इसके संग्रहण और निस्तारण की चुनौती भी बढ़ गई है।