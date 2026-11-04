अल्मोड़ा के घाटी वाले इलाके में घना कोहरा छाया, 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरा न्यूनतम तापमान

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। बुधवार सुबह मुख्यालय के घाटी वाले इलाकों में कोहरा छाया रहा। इससे सुबह के समय लोगों को ठंड का सामना करना पड़ा। हालांकि, सुबह करीब नौ बजे के बाद कोहरा छंटने से लोगों को कुछ राहत मिली।

सुबह कोसी, कटारमल, उडियारी, ज्योली, विमोला, रैलाकोट और घनेली समेत आसपास के घाटी क्षेत्रों में कोहरे की चादर छाई रही। सुबह देर तक धूप नहीं निकलने के कारण ठंड का असर अधिक महसूस हुआ। कामकाज के सिलसिले में घरों से बाहर निकले लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ा। वहीं, सुबह करीब नौ बजे के बाद कोहरा धीरे-धीरे छंटने लगा, जिसके बाद लोगों को राहत मिली।