अल्मोड़ा: हाईवे पर हाथियों ने कारों को मारी टक्कर, इलाके में दहशत; वन विभाग ने संभाला मोर्चा

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा: मरचूला हाईवे पर बुधवार की शाम भकराकोट नाला पार करते समय हाथियों के झुंड ने उधर से गुजर रही दो कारों को बारी बारी टक्कर मार दी। संयोग से हाथियों का मिजाज गरम नहीं था। एक वयस्क हाथी मस्ती के मूड में चिंघाड़ता हुआ जंगल से सड़क पर पहुंच गया और काले रंग की कार को धकियाने लगा।

तभी 8 दस हाथी और पहुंच गए। रामनगर की ओर जा रही सफेद रंग की कार को रोक गजराज का झुंड कुछ देर वाहन के आगे डट गया। फिर कार को हाथी ठस्का मारने लगे तो चालक ने कार हाईवे से कच्चे की उतार दिया। सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुके अन्य वाहन चालकों ने हार्न बजाया। हालांकि हाथियों का झुंड अपने पूराने कारिडोर पर आगे जंगल की ओर बढ गया।