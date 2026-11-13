घर से 300 मीटर पहले काल बनी खाई, 10 घंटे बाद चला हादसे का पता... अलग-अलग छिटके मिले मां-बेटी के शव

संवाद सहयोगी, पनुवौनाला। भैयादूज की खुशियां मनाकर घर लौट रही मां-बेटी को क्या पता था कि घर से चंद कदम पहले ही मौत उनका इंतजार कर रही है।

नैनी-जागेश्वर-सेराघाट मोटर मार्ग पर हरड़ा गांव के पास बुधवार देर रात एक मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर पैराफिट को तोड़ते हुए करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में मां-बेटी और चालक मौत हो गई। रात में खाई में झाड़ियों के बीच पड़े शवों तक किसी की नजर नहीं पहुंच सकी। गुरुवार सुबह हादसे के 10 घंटे बाद घटना का पता चलने पर पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया।

भैंसियाछाना ब्लाक के हरड़ा निवासी बसंती गैड़ा (48) अपनी 15 वर्षीय बेटी अंजली के साथ भैयादूज मनाने मायके बुगली (पिथौरागढ़) गई थीं। बुधवार देर शाम दोनों मैक्स वाहन संख्या यूके-01-टीए-1299 से चालक हयात सिंह (28) पुत्र स्व. शेर सिंह निवासी न्योली के साथ घर लौट रही थीं।

घर से महज आधा किलोमीटर पहले हरड़ा गांव के समीप बंदीखोला मंदिर के पास वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।

दूसरे मकान में सोने की आशंका में रातभर नहीं हुई तलाश, सुबह मिली हादसे की खबर मृतका बसंती गैड़ा के दो मकान हैं। रात में जब वह एक मकान में नहीं पहुंचीं तो पति और पुत्र को लगा कि वह दूसरे मकान में जाकर सो गई होंगी। इसी आशंका में रातभर उनकी तलाश नहीं की गई। सुबह तक घर नहीं लौटने पर स्वजन ने खोजबीन शुरू की तो हादसे का पता चला।

दुर्घटना में बसंती के साथ उनकी पुत्री अंजली की भी मौत हो गई। वहीं, मृतक चालक घर में अकेला रहता था। उसके माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था, जबकि एक भाई निजी कंपनी में बाहर नौकरी करता है।

क्रस बैरियर होते तो टल सकता था हादसा जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां पर केवल पैराफिट था, लोगों का कहना है कि क्रस बैरियर होता तो शायदा हादसा टल सकता था। तीन लोगों की जान बच सकती थी। पुलिस का कहना है कि प्रथमदृष्टया ओवर स्पीड के नींद की छपकी आना हादसे का कारण हो सकता है।

अलग-अलग छिटके मिले शव हरड़ा के समीप देर रात्रि हुए हादसे में वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना भयानक था कि वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन के अंदर बैठे चालक समेत दो अन्य यात्री अलग-अलग छिटक गए। 10 घंटे बाद चला हादसे का पता हरड़ा के पास बुधवार देर रात्रि हुए हादसे की लोगों को भनक तक नहीं लगी। हादसा होने के 10 घंटे बाद घटना का पता चल सका। गुरुवार को सुबह हादसा स्थल से गुजर रहे दुकानदार विनोद जोशी ने खाई में गिरे वाहन को देखा जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों को सूचना दी। धौलछीना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाया।