उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हादसा: कुंज किमौला रूट पर मैक्स खाई में गिरी, तीन की मौत

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। कुंज किमौला मार्ग पर बुधवार देर रात्रि दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरा। जिसमें तीन लोगों की मौत की सूचना है।

घटना की जानकारी गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने पुलिस को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। दुर्घटना के कारणों और मृतकों की जानकारी जुटाई जा रही है।

बताया जा रहा है कि वाहन में चालक समेत एक महिला यात्री व उसकी पुत्री सवार थी। तीनों ग्राम हरड़ा निवासी बताए जा रहे हैं।

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