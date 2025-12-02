Almora News: मरचूला-सराईखेत सड़क पर अब सरपट दौड़ेंगे वाहन, 21 करोड़ से होंगे मरम्मत कार्य
अल्मोड़ा के मरचूला-सराईखेत मार्ग की मरम्मत के लिए 21 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सड़क की खराब हालत से परेशान लोगों को मरम्मत कार्य शुरू होने से राहत मिलेगी। मरम्मत के बाद वाहनों का आवागमन सुगम होगा, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी।
जागरण संवादाता, अल्मोड़ा। मरचूला-सराईखेत सड़क पर अब वाहन सरपट दौड़ सकेंगे। सड़क के 35 किलोमीटर भाग के सुधारीकरण, डामरीकरण, चौड़ीकरण समेत अन्य कार्यों के लिए केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि से 21 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं।
धनराशि मिलने के बाद संबंधित विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। शीघ्र सड़क सुधारीकरण के लिए कार्य शुरू हो जाएगा।
मरचूला-सराईखेत सड़क अल्मोड़ा, रामनगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक मुख्य संपर्क मार्ग है। जिस पर हर दिन सैकड़ों वाहन आवागमन करते हैं। लेकिन सड़क की खस्ताहाल स्थिति के कारण स्थानीय जनता, व्यापारी, स्कूली बच्चों और पर्यटकों को आवागमन में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी।
डामरीकरण व अन्य कार्यों के लिए धनराशि जारी
कई स्थानों पर सड़क की चौड़ाई कम होने से कई बार जाम की स्थिति और दुर्घटनाओं की आंशका भी बनी रहती थी। क्षेत्रवासी लंबे समय से शासन से मार्ग को दुरुस्त करने की मांग कर रहे थे। जिसके बाद विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया। अब प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के साथ ही धनराशि भी जारी हो गई है।
अधिकारियों ने बताया कि इस राशि से सड़क की मरम्मत, सुरक्षा दीवारों का निर्माण, जल निकासी व्यवस्था में सुधार, डामरीकरण और संवेदनशील तीखे मोड़ों पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। इसके अलावा पैराफिट और क्रैश बैरियर भी बनाए जाएंगे। जिससे की दुर्घटनाओं में अंकुश लग सके।
सीआरएफ योजना से धनराशि स्वीकृत हो गई है। शीघ्र ही सड़क के सुधारीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। काम होने के बाद यातायात सुगम होगा।
डीएस ह्यांकि, मुख्य अभियंता लोनिवि।
