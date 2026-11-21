जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। हवालबाग विकासखंड के सैनार गांव में पिछले एक माह से ग्रामीणों के लिए दहशत का कारण बना गुलदार आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में गुलदार के फंसने की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर एनटीडी स्थित रेस्क्यू सेंटर भेज दिया। गुलदार के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली है।

जानकारी के अनुसार, सैनार गांव और आसपास के क्षेत्रों में पिछले एक माह से गुलदार की लगातार चहलकदमी देखी जा रही थी। आबादी के आसपास उसकी मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ था। लोगों को खेतों और रास्तों से गुजरने में भी खतरा महसूस हो रहा था।

ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की थी। इसके बाद विभाग ने करीब तीन सप्ताह पूर्व गांव में पिंजरा लगाया था। लंबे इंतजार के बाद गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आवश्यक सावधानियों के साथ उसका रेस्क्यू किया और एनटीडी स्थित रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया।