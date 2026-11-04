अल्मोड़ा जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की छुट्टी से अल्ट्रासाउंड सेवा ठप, गर्भवती महिलाएं परेशान

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। जिला अस्पताल में एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट अवकाश पर चल रहे हैं। इस कारण अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा बुधवार को भी ठप रही। इसका सबसे अधिक खामियाजा गर्भवतियों को भुगतना पड़ा। हर बुधवार को होने वाले गर्भवतियों के निर्धारित अल्ट्रासाउंड नहीं हो सके।

जांच की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचीं 25 से अधिक गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। इनमें से कई महिलाओं को बिना जांच कराए ही वापस लौटना पड़ा, जबकि कुछ ने अल्ट्रासाउंड के लिए बेस अस्पताल का रुख किया। हालांकि वहां भी मरीजों की अधिक भीड़ होने के कारण उन्हें अगले दिन आने की तारीख दी गई।