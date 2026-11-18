जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के ट्रामा सेंटर में सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट और हंगामा करने के आरोपित महिला के खिलाफ लंका थाना में मंगलवार शाम प्राथमिकी दर्ज की गई। महिला को लंका पुलिस नगवा चौकी ले गई ताे उसने दारोगा स्वप्निल की वर्दी फाड़ दी। महिला को संभालने के लिए पहले महिला सुरक्षाकर्मियों फिर लंका पुलिस को बुलाना पड़ा।

इंटरनेट मीडिया पर हंगामे का वीडियो प्रसारित होने के बाद बीएचयू प्रशासन पर भी सवाल उठे हैं। ट्रामा सेंटर के हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक 16 नवंबर को दिन में 11 बजे महिला आर्थोपेडिक ओपीडी में लाइन तोड़कर अपने मरीज को पहले दिखाने का प्रयास कर रही थी। सुरक्षाकर्मियों और सिविल सुरक्षा गार्डों ने उसे नियम का पालन करने को कहा तो उसने हंगामा शुरू कर दिया।

महिला सुरक्षाकर्मी उसे समझाने के बाद उसे किसी तरह बाहर ले गई। लंका पुलिस नगवा पुलिस चौकी में ले गई तो उसने सुरक्षाकर्मियों और पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करते हुए हाथापाई की। इसके बाद वह अचेत पड़ गई। पुलिसकर्मी उसे ट्रामा सेंटर की इमरजेंसी में भर्ती कराए तो चिकित्सकीय परीक्षण और प्राथमिक उपचार के बाद उसे जाने दिया गया।