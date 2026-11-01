वाराणसी रोपवे से पान की पीक नीचे गुजर रहे लोगों पर तो नहीं आएगी? बनारसियों की बड़ी चुनौती का मिल गया जवाब
वाराणसी रोपवे में पान, गुटखा या मसाला ले जाना प्रतिबंधित होगा। थूकने पर भारी जुर्माना और यात्रा रद्द हो सकती है, जिससे नीचे के लोग सुरक्षित रहेंगे।
HighLights
रोपवे में पान, गुटखा, मसाला ले जाना प्रतिबंधित।
थूकने पर भारी जुर्माना, यात्रा रद्द हो सकती है।
गोंडोला पूरी तरह बंद, नीचे लोग रहेंगे सुरक्षित।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। रोपवे वाराणसी में अब एक्टिव मोड में आ गया है, हालांकि जनता के लिए खोलने के लिए अभी भी इंतजार बाकी है। माना जा रहा है कि इसी वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत में रोपवे को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। रोपवे का गोंडोला तमाम घरों और सड़क के ऊपर से गुजर रहा है।
ऐसे में लोगों की चिंता स्वाभाविक है कि ऊपर से यात्रियों ने कुछ गंदगी की तो उनपर तो नहीं पड़ेगा। इस बाबत रोपवे की परियोजना निदेशक पूजा मिश्रा ने स्पष्ट कर दिया है। दैनिक जागरण की टीम ने सबसे पहले रोपवे का सफर कर अपने पाठकों ही नहीं बनारसी लोगों की भी तमाम जिज्ञासा और उनके सवालों का जवाब जाना तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।