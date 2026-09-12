जागरण संवाददाता, वाराणसी। मुगलसराय क्षेत्र के न‍िवासी शाह‍िद जमाल की मान्‍यता तो वैसे इस्‍लाम धर्म की है लेकिन भूख लगी तो पैदल सफर कर जा पहुंचा काशी में अन्‍नपूर्णा मंद‍िर स्‍थ‍ित अन्‍नक्षेत्र के पास ताक‍ि मंद‍िर प्रांगण में पेट भर भोजन म‍िल सके। सुरक्षाकर्म‍ियों की नजर मुस्‍ल‍िम टोपी लगाए शाह‍िद पर पड़ी तो उच्‍च सुरक्षा वाले क्षेत्र में उसके पास से चाकू न‍िकलने के बाद भूख एक तरफ और कार्रवाई का डर दूसरी तरफ, आख‍िरकार उसे दशाश्‍वमेध पुल‍िस थाने ले जाया गया।

पुल‍िस की कड़ी पूछताछ में जो सामने आया वह चौंकाने वाला न‍िकला, दरअसल शाह‍िद की गरीबी और पेटभर भोजन नसीब ना होना ही उसे अन्‍नक्षेत्र वापस बुलाता रहा। पूर्व में भी वह मंद‍िर स्‍थ‍ित अन्‍नक्षेत्र आकर भोजन कर चुका है। यहां पेटभर और शानदार भोजन म‍िलना उसे सुखद लगता रहा ल‍िहाजा उसके कदम मुगलसराय से बाबा दरबार परि‍क्षेत्र स्‍थ‍ित अन्‍न क्षेत्र की ओर बढ़े तो उसके स‍िर पर मुस्‍ल‍िम टोपी भी मौजूद रही ज‍िसे देखकर पुल‍िस उसे थाने ले गई और बरामद हुए चाकू के बाबत पूछताछ भी की।