जागरण संवाददाता, वाराणसी। नमो घाट पर आयोज‍ित एयर शो के दौरान पहले द‍िन व‍िमानों की गर्जना ही नहीं सदी के महानायक अम‍िताभ बच्‍चन की भी आवाज गूंजी तो इसी के साथ उनके बोल पर कथक नृत्‍यांगनाओं ने भाव पूर्ण प्रस्‍तुत‍ि दी। अम‍िताभ बच्‍चन के आवाज "मेहनत मशक्‍कत खुद पर यकीन, यही है यही है सुनहरा समाज, हवा में हुनर है जमी को फलक को हुआ तब गुमान जब ल‍िखा चांद पर हमने जय ह‍िंंदुस्‍तान" पर डांस ने माहौल को चांद पर मानो देश को पहुंचा द‍िया।

इसी के साथ ही - "तेरा ह‍िमालय आकाश छू ले बहती रहे तेरी गंगा ऊंचा हो इतना बुलंद हो तारों को चूमे त‍िरंगा मां से है माटी मां से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले माएं चलती रहीं बेखौफ हवाएं लहरा के झूमे त‍िरंगा..." के गाने पर डांस ने भक्‍त‍ि के रस को ऐसा घोला क‍ि काशी में नमो घाट पर देशभक्‍त‍ि का रंग कहीं अध‍िक चटख हो गया।