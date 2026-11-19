जागरण संवाददाता, वाराणसी। योगी आदित्यनाथ की सरकार गंगा नदी में राज्यमीन (स्टेट फिश) चिताला के संरक्षण और संवर्धन के लिए 19 नवंबर को संत रविदास घाट पर रिवर रैंचिंग कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस दौरान गंगा में करीब एक लाख चिताला मछलियों की अंगुलिकाएं और एक लाख भारतीय मेजर कार्प छोड़ी जाएंगी।

मत्स्य विभाग के अनुसार इस पहल का उद्देश्य नदी में मछलियों की संख्या बढ़ाने के साथ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और जैव विविधता का संरक्षण करना है। रिवर रैंचिंग कार्यक्रम में महापौर अशोक तिवारी और जिला पंचायत प्रशासक पूनम मौर्या रहेंगी।

मत्स्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि रिवर रैंचिंग के माध्यम से चिताला मछली की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार नदी के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के साथ मछुआरों और मत्स्य पालकों की आजीविका का भी ख्याल रख रही है।