जागरण संवाददाता, वाराणसी। देव-दीपावली पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात की पुख्ता तैयारी की है। बुधवार को मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन, पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल व जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के साथ घाटों और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, नौका संचालन और यातायात व्यवस्था का जायजा लेकर जरूरी निर्देश दिए।

पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के वाराणसी पहुंचने की संभावना है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 25 से अधिक आइपीएस, 50 से अधिक पीपीएस अधिकारियों और 4500 से महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी तैनात होंगे। सीआरपीएफ, पीएसी और क्यूआरटी के जवान भी सुरक्षा में लगाए जाएंगे। घाटों को जोन और सेक्टर में बांटकर व्यवस्था की जाएगी। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से भीड़ तथा गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए डायवर्जन प्लान तैयार किया जा रहा है। वाहनों के लिए मल्टीलेवल पार्किंग की व्यवस्था होगी। गंगा में नौका संचालन के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। पुलिस आयुक्त ने ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को साफ्ट स्किल ट्रेनिंग देने और श्रद्धालुओं से सेवा, सुरक्षा तथा संवेदनशीलता के भाव से पेश आने के निर्देश दिए।