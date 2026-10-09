वाराणसी में तीन जगहों पर विकसित होंगी फल मंडियां, व्यवसायियों के लिए बनेंगी 500 से अधिक दुकानें

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नगर की सड़कों और पटरियों को अतिक्रमण मुक्त कराकर पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित किया जाएगा। इस क्रम में नगर निगम ने तीन प्रमुख क्षेत्रों सिगरा, भेलूपुर और शिवपुर में फल मंडियां विकसित करने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को निगम की कार्यकारिणी समिति से हरी झंडी भी मिल चुकी है।

सिगरा से नगर निगम की ओर जाने वाली सड़क (फल मंडी रोड) को एक माडल रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। निगम की मंशा इस मॉडल फ्रूट स्ट्रीट को व्यवस्थित बनाकर अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए नजीर पेश करना है।