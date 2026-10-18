वाराणसी में मंदिरों के चढ़ावे से बनेगी अगरबत्ती, 80 महिलाओं को मिला रोजगार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी के मंदिरों में भगवान को अर्पित फूल अब कचरा नहीं बनेंगे, बल्कि उनसे अगरबत्ती, धूप, हवन सामग्री और हर्बल गुलाल जैसे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। कोमल सिंह की संस्था ईजी हेल्प नगर निगम के साथ मिलकर इस पहल को आगे बढ़ा रही है। करीब 110 मंदिरों से प्रतिदिन एक हजार किलो फूल-पत्तियां तीन ई-रिक्शा यानी पुष्प-रथों से एकत्र की जा रही हैं।

कोमल सिंह के अनुसार, शुरुआत 10 मंदिरों से हुई थी। एकत्र फूलों की छंटाई कर उन्हें प्राकृतिक तरीके से सुखाया जाता है। इसके बाद पीसकर पाउडर बनाया जाता है, जिससे अगरबत्ती, ड्राई स्टिक धूप और तुलसी पाउडर सहित उत्पाद तैयार किए जाते हैं। अनुपयोगी फूलों से जैविक खाद बनाने की योजना है। इस पहल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 70 से 80 महिलाओं को रोजगार मिला है।