वाराणसी में रियल एस्टेट को मिली रफ्तार, नवरात्र में बढ़ी फ्लैट-प्लॉट की मांग

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नवरात्र में नए घर का सपना पूरा करने के लिए बनारस में फ्लैट और प्लाट की बुकिंग बढ़ी है। कोई परिवार के साथ फ्लैट देखने पहुंच रहा है तो कोई निवेश के लिए जमीन तलाश रहा है। पिछले साल मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के बीच सुस्त रहे रियल एस्टेट बाजार में इस बार तेजी दिख रही है।

कारोबारियों के अनुसार, बिक्री में 35 से 40 प्रतिशत तक उछाल आया है। एयरपोर्ट, रामनगर और रिंग रोड के आसपास फ्लैटों की मांग बढ़ी है, जबकि गंजारी और राजातालाब क्षेत्र में प्लाट खरीदने में लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस अष्टमी और दशमी के दिन 43 लोगों ने फ्लैटों की बुकिंग के लिए एडवांस पेमेंट की है।

धनतेरस पर 300 करोड़, पूरे त्योहारी सीजन में 1000 करोड़ पार की उम्मीद वर्ष 2024 के धनतेरस पर बनारस में रियल एस्टेट का कारोबार करीब 300 करोड़ रुपये से अधिक रहा। वर्ष 2025 में बाजार सुस्त रहा और धनतेरस पर 457 के मुकाबले 325 रजिस्ट्रियां हुई थीं। इस बार कारोबारियों को धनतेरस पर फिर 300 करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद है। वहीं, पूरे त्योहारी सीजन में फ्लैटों और संपत्तियों की बिक्री एक हजार करोड़ रुपये के पार जाने का अनुमान है।