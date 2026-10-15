उत्तर प्रदेश में धनतेरस तक सोना लंबी उड़ान भरने को तैयार, पिछले रिकॉर्ड टूटना तय

अंशू दीक्षित, लखनऊ। बढ़ती कीमतों के बाद भी सोना इस बार धनतेरस में सभी रिकार्ड तोड़ने को बेताब है। यह स्थिति तब है जब सोने के दामों में वर्ष 2025 की तुलना में इक्कीस हजार प्रति दस ग्राम की बढ़ोत्तरी है और चांदी में साठ हजार रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी है। इसके बाद भी पीली धातु की चमक कम होने का नाम नहीं ले रही है।

सराफा कारोबारियों ने छह नवंबर को होने वाली धनतेरस की प्री बुकिंग भी शुरू कर दी है। कोई सोने की पचास प्रतिशत धनराशि लेकर धनतेरस की बुकिंग कर रहा है तो कोई 75 प्रतिशत धनराशि लेकर। खासबात है कि हर बार की तरह इस बार भी निश्चित उपहार भी ग्राहकों को दिए जाएंगे। उधर दो व चार पहिया वाहनों की बुकिंग धनतेरस, दीपावली वाले दिन के लिए अभी से शुरू हो गई है, इलेक्ट्रानिक वाहनों की डिमांड बीस प्रतिशत ज्यादा है, पिछले साल की तुलना में।

चौक सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश चंद्र जैन के मुताबिक सोने के दाम कम नहीं होने वाले हैं, ग्राहकों के मन में अगर यह बात है कि दीपावली तक सोने के दाम घटेंगे, तब बुकिंग कराएंगे तो यह गलत है। क्योंकि सोने व चांदी दोनों धातुओं की डिमांड एक दम से बाजार में बढ़ गई है।