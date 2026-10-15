मायावती ने आउटसोर्सिंग और संविदा नियुक्तियों के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा, बसपा प्रमुख ने कर दी ये बड़ी डिमांड

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आउटसोर्सिंग और संविदा पर नियुक्तियों की व्यवस्था का विरोध जताते हुए सरकार के एक लाख भर्तियों के दावे पर सवाल उठाया है। बसपा प्रमुख ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के संविदाकर्मियों के धरने का मामला उठाते हुए उनके साथ अन्य ऐसे कर्मियों को नियमित करने की मांग सरकार से की है।

मायावती ने बुधवार को एक्स पर लिखा, प्रदेश सरकार द्वारा छह महीने के अंदर एक लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई, लेकिन बेहतर यह होता कि जिन सरकारी विभागों में अस्थायी तौर पर लोग वर्षों से कार्यरत हैं, उन्हें भी स्थायी नौकरी की व्यवस्था में शामिल किया जाए। बसपा सरकारी तंत्र में आउटसोर्सिंग व संविदा आदि की शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध है।