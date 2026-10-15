यूपी में टीचरों की हुई मौज, अब कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को भी मिलेगा पूर्ण प्रिंसिपल का वेतन; नए नियम लागू

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद खाली होने पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी संभाल रहे शिक्षकों को अब पांच वर्ष का अनुभव होने पर प्रधानाचार्य के पद के अनुसार वेतन मिल सकेगा।

इसके लिए संबंधित शिक्षक का पांच वर्ष का अनुभव और कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में काम करने की पुष्टि जरूरी होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसकी जांच करेंगे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद शासन ने इस संबंध में 16 जुलाई को जारी पुराने आदेश में बदलाव किया है।

यह मामला त्रिपुरारी दुबे व अन्य की विशेष अपील से जुड़ा है। इस मामले में हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2025 को आदेश दिया था। इसके बाद शासन ने 16 जुलाई को अपना आदेश जारी किया। हालांकि, मनीषा वर्मा व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने पांच अक्टूबर को शासन को अपने आदेश पर दोबारा विचार करने को कहा था।