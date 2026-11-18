जागरण संवाददाता, वाराणसी। कमिश्नरेट पुलिस की मानवीय पहल सामने आई है। थाना चौक पुलिस ने काशी भ्रमण पर आई 58 वर्षीय गुमशुदा महिला को सकुशल उनके परिजनों को सुपुर्द किया।

पुलिस उपायुक्त काशी जोन कार्यालय के अनुसार दिनांक 16 नवंबर को यह महिला आंध्र प्रदेश से काशी आई थी और अपने साथियों से बिछड़ गई थी। वह तेलुगु भाषा में बोल रही थी, जिससे संपर्क में दिक्कत हो रही थी।