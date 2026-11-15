वाराणसी में अनैतिक व्यापार के वांछित सैय्यद समीर को वाराणसी पुलिस ने दबोचा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में वांछित सैय्यद समीर को कैंट पुलिस ने रविवार को दोपहर में आजाद नगर कालोनी स्थित उसके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार समीर के खिलाफ पहले से लूट, धमकी और मारपीट समेत छह मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस के मुताबिक, मुखबिर से सूचना मिली थी कि अनैतिक व्यापार के मामले में वांछित समीर अपने घर के बाहर मौजूद है। कैंट पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज है।