काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर चला स्वच्छता अभियान, गंगा सेवक बोले- यहां सेवा करना सबसे बड़ा सत्कर्म

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर सोमवार को स्वच्छता के लिए विशेष श्रमदान किया गया, नमामि गंगे और नगर निगम की संयुक्त टीम ने घाट पर सफाई कर तीर्थों की पवित्रता बनाए रखने का संदेश दिया।

नगर निगम की टीम के साथ श्रमदान कर रहे गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि मणिकर्णिका केवल अंतिम संस्कार का स्थल नहीं, बल्कि जीवन और मोक्ष का द्वार है, यहां सेवा करना अपने आप में सबसे बड़ा सत्कर्म है।