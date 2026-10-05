खेतों की नमी गायब, नहरों में सूखा... रायबरेली के 150 गांवों के 40000 किसानों पर मंडराया पानी का संकट

संवाद सूत्र, रायबरेली। अन्नदाताओं की धान की फसलें तैयार होने को हैं। सिंचाई के लिए एक, दो पानी की और आवश्यकता है। एक सप्ताह से बरसात न होने व पछुआ हवाओं के बीच खेतों की नमी सूख गई है। कुछ किसान निजी संसाधनों से अधिक पैसे खर्च फसल को बचाने की जुगत में लगे हैं, तो वहीं कुछ किसान संसाधन न होने से लाचार व बेबस नजर आ रहे हैं। ऐसे में सूखी नहरें देख किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। किसानों की लगातार मांग के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

डलमऊ पंप नहर की ऊंचाहार रजबहा के सहारे पूरे कुशुमी, कल्यानपुर, गड़रियन, कमोली, किसुनदास पुर, पूरे मालिन, फुटहा, पूरनशाहपुर, सरबहदा, मियांपुर, रामसांडा, गंधवी बाहरपुर, पचखरा, पूरे भद्दी, मकवापुर, लाला का पुरवा, महिमा पुर, कंदरावा, बरसवां समेत 150 गांवों के करीब 40 हजार से अधिक किसान अपनी फसलें तैयार करते हैं।

धान की फसल को अंतिम सिंचाई की जरूरत महिमा पुर निवासी अनिल यादव, शिवप्रसाद निर्मल, कुलदीप, बुदी यादव, चक्रधारी, कंसपाल, संतोष कुमार, रामहर्ष आदि का कहना है कि नहर के भरोसे वह खेतों में धान, गेहूं समेत अन्य फैसलें तैयार करते हैं। उनके पास खेतों की सिंचाई के लिए नहर के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस बार खरीफ की फसल में नहर ने पूरी तरह धोखा दे दिया है। गनीमत रही की बीच-बीच में बरसात होती रही। अब धान की फसल को अंतिम सिंचाई की आवश्यकता है।