काशी में लाट भैरव के तिलकोत्सव में डांसर्स को घूरते दिखे पुलिसकर्मी, DCP बोले- AI से बनाया गया

जागरण संवाददाता, वाराणसी। अवांछनीय तत्वों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य कर रही महिला कलाकारों के पास खड़े वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के जवानों का एआई (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) से वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो की पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वीडियो बाबा काल भैरव के विवाहोत्सव व तिलकोत्सव के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का है, जिसमें एआई के जरिए पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। लाट भैरव पुलिस चौकी के प्रभारी बलिराम यादव ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

काशी जोन के डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि वीडियो प्रसारित करने वाले की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। लाट भैरव चौकी प्रभारी ने आदमपुर थाना में दी गई तहरीर में बताया है कि 23 से 27 सितंबर तक बाबा लाट भैरव का तिलकोत्सव व विवाहोत्सव था।

तस्वीर- सोशल मीडिया। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में नृत्य कर रही महिला कलाकारों के साथ पुलिस बल की तस्वीर लगाकर वीडियो बनाया गया और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया। उसी कार्यक्रम के अन्य वीडियो में नृत्य कर रही महिलाओं के पास पुलिस बल दिखाई नहीं दे रहा है।