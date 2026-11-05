दीपावली पर वाराणसी की फूलमंडी में गेंदे-गुलदावदी के दाम बढ़े, 5000 रुपये पहुंची कीमत

जागरण संवाददाता, वाराणसी। धनतेरस और दीपावली से ठीक पहले आंधी-बारिश ने फूल कारोबारियों और किसानों की चिंता बढ़ा दी है।

पिछले चार दिनों तक चली आंधी-पानी और बारिश का सीधा असर मलदहिया स्थित फूलमंडी-माला मंडी पर पड़ा है। खेतों में तैयार फसल खराब होने से आवक घट गई है और भाव बेतहाशा चढ़ गए हैं। इससे दीपावली की सजावट और पूजा फीकी पड़ने का डर सताने लगा है।

किसानों का कहना है कि बारिश की वजह से बहुत से खेतों में गेंदे की फसल सड़ गई है। जो फूल बचे हैं, वही मंडी में आ रहे हैं। मांग अधिक और आपूर्ति कम होने से दाम लगातार बढ़ रहे हैं।