जागरण संवाददाता, वाराणसी। देव दीपावली पर गंगा में सुरक्षा चक्रव्यूह मजबूत और अभेद्य रहेगा। नावों की भीड़ हादसों का सबब न बने इसके लिए पांच किलोमीटर के ट्रैफिक एरिया को टू लेन में बांटा जाएगा। इसके लिए प्रयागराज से विशेष उपकरण मंगाए गए हैं।

जल पुलिस ने गंगा में मोर्चेबंदी के लिए फ्लोटिंग वाटर रेस्क्यू स्टेशन को उतारा दिया है, जिससे सुरक्षा रिहर्सल भी शुरू हो गया है। वाटर एंबुलेंस से आपात स्थिति में लोगों को गंगा में इलाज देने संग उन्हें अस्पताल पहुंचाने के इंतजाम होंगे।

फ्लोटिंग वाटर रेस्क्यू स्टेशन को जानिए 40 मीटर लंबा और नौ मीटर चौड़ा फ्लोटिंग वाटर रेस्क्यू स्टेशन पर 50 से ज्यादा जल पुलिसकर्मी तैनात किए जा सकेंगे। इस स्टेशन के चार कोनों पर उच्च क्षमता के कैमरे लगाए गए हैं। इससे रात में भी दूर तक निगरानी की जा सकेगी। दो इंजन लगे होने के कारण विशालकाय स्टेशन को एक से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकेगा।

इसके साथ रहने वाला वैकल्पिक नाव तेज गति से घटनास्थल पर पहुंच सकेगा। फिलहाल इसे गंगा के उस पार रेत किनारे तैनात किया गया है। वहां इससे रेत पर ऊंट व नाव संचालकों में होने वाले विवाद पर अंकुश लगाने की रणनीति है। देव दीपावली के दिन इसे चेत सिंह घाट पर तैनात किया जाएगा।

दो शिफ्ट में तैनात की जा रही फोर्स फ्लोटिंग वाटर रेस्क्यू स्टेशन पर तड़के चार बजे से दिन में 12 बजे फिर 12 बजे से रात 10 बजे तक एक सब-इंस्पेक्टर और चार सिपाहियों की तैनाती की जा रही है। यह फोर्स गंगा में भ्रमणशील जल पुलिस के चार नावों व एक वाटर एंबुलेंस को बैकअप देगी।