वाराणसी की दालमंडी में आखिरी 6 मकान भी जमींदोज, काशी विश्वनाथ मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण का रास्ता साफ

जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर चार तक जाना अब और आसान हो जाएगा। चौक थाना क्षेत्र के दालमंडी में आखिरी बचे छह मकान भी सोमवार को जमींदोज हो गए। भारी पुलिस बल के साथ बिना विरोध लोक निर्माण विभाग व प्रशासन के नेतृत्व में अतिक्रमण हट गया।

इस मार्ग पर 181 मकान व कई धार्मिक स्थल चिह्नित थे, जिन्हें अब हटा दिया गया है। कुछ निर्माण लोगों ने स्वयं हटाए भी थे। सभी गतिरोध दूर हो चुके हैं। अब 212.59 करोड़ रुपये से सड़क चौड़ीकरण, सुंदरीकरण, सीवरेज, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य कार्य होंगे।

सोमवार की दोपहर टीमें मुसाफिर खाने के पास पहुंची। यहां लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, वीडीए की टीम के साथ पुलिस व प्रशासनिक अफसर भी पहुंचे। दालमंडी क्षेत्र में 200 से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात किए गए थे। छतों पर मजदूरों को भी लगाया जबकि कुछ भवन बुलडोजर (जेसीबी) से ध्वस्त किए गए।

रविवार को लोनिवि की टीम ने मुनादी कराकर लोगों को मकान खाली करने के लिए सचेत भी किया था। लोनिवि के प्रांतीय खंड के सहायक अभियंता अनुराग तिवारी ने बताया कि छह मकान ध्वस्त किए गए। अब सारी बाधा दूर हो चुकी है। जल्द ही चौड़ीकरण सहित अन्य कार्य शुरू कराए जाएंगे।