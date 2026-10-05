जागरण संवाददाता, वाराणसी। दालमंडी बाजार के चौड़ीकरण की योजना के तहत रवि‍वार को मुनादी कराने के बाद सोमवार को दोपहर बाद भारी सुरक्षा बलों के साथ कुल छह मकानों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। इस दौरान सुरक्षा कारणों से भारी पुल‍िस बल की भी तैनाती रही।

वहीं रास्‍ता चौड़ा होने के बाद ध्‍वस्‍तीकरण के लिए जेसीबी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लगभग 200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। वहीं लोगों को संबंध‍ित क्षेत्र से दूर भी रखा गया है।

इस कार्रवाई से पूर्व, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने रविवार को सभी मकानों पर मुनादी कराकर निवासियों से उन्हें खाली करने का अनुरोध किया था। दालमंडी क्षेत्र में चौड़ीकरण के लिए कुल 181 मकानों को चिह्नित किया गया था, जिनमें से अधिकांश पहले ही ध्वस्त किए जा चुके हैं।

बताया गया क‍ि अब बचे हुए छह मकानों को हटाने के बाद, गहरी सीवर लाइन और बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने का कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। यह योजना क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और बुनियादी ढांचे को सुधारने के उद्देश्य से बनाई गई है।

ध्वस्तीकरण की इस प्रक्रिया को लेकर स्थानीय निवासियों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इस योजना का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य इसे अपने निवास स्थान के लिए एक गंभीर समस्या मानते हैं। इस कार्य के दौरान सुरक्षा बलों ने सुनिश्चित किया है कि कोई भी अप्रिय घटना न घटे। पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे ध्वस्तीकरण के दौरान सहयोग करें। दालमंडी मार्केट का चौड़ीकरण वाराणसी शहर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह न केवल यातायात की भीड़ को कम करेगा, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। प्रशासन का मानना है कि इस योजना के सफल कार्यान्वयन से दालमंडी क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।