वाराणसी में कांग्रेस पार्टी ने गंगा नदी का किया दुग्धाभिषेक, राष्ट्रीय नदी बनाने के मनमोहन सरकार के फैसले को सराहा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को शीतला घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। निर्मलता, स्वच्छता और अविरलता की कामना के साथ पूजन-अर्चन किया।

इस दौरान सेवादल प्रमुख प्रमोद पाण्डेय ने कहा कि 4 नवंबर 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासत को सम्मान दिया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि मां गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कृति और जीवन का आधार हैं।