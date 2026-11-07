इंस्पायर मानक योजना: काशी के बाल विज्ञानियों का कमाल, रिकॉर्ड 192 मेधावियों को मिली प्रोत्साहन राशि

जागरण संवाददाता, वाराणसी। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर नवाचार और वैज्ञानिक सोच को लेकर अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (एनआइएफ) द्वारा संचालित इंस्पायर मानक योजना के तहत जनपद के विद्यार्थियों की सफलता में उछाल दर्ज किया गया है। वर्ष 2025-26 में जिले के रिकॉर्ड 192 बाल विज्ञानियों का चयन हुआ है, जिन्हें प्रति छात्र 10 हजार की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

जिला विद्यालय निरीक्षक भोलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले दो वर्षों में चयनित विद्यार्थियों की संख्या में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। जहां सत्र 2021-22 में 44, 2022-23 में 33 और 2023-24 में 62 विद्यार्थी चयनित हुए थे, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा उछलकर 148 और 2025-26 में 192 तक पहुंच गया। इस प्रकार योजना के तहत अब तक जिले के कुल 479 मेधावी विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं।