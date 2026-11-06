मोकामा विधायक अनंत सिंह वाराणसी में हुआ स्वागत, शहर में एंट्री न मिलने पर हाईवे पर रुका काफिला

जागरण संवाददाता, वाराणसी।बिहार मोकामा विधानसभा के विधायक अनंत सिंह शुक्रवार की शाम को नेशनल हाइवे 19 से होते हुए लंका जाने के लिए विश्वसुंदरी पुल से नीचे उतरकर मलहिया की तरफ जाने लगे। इस बीच बिना परमिशन कार्यक्रम का हवाला देकर लंका पुलिस ने वहीं पर शहर में प्रवेश से रोक दिया ताकि काफिले में वाहनों की ज्यादा संख्या से जाम लगने की भी आशंका थी।