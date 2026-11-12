वाराणसी में छठ पूजा और देव दीपावली को लेकर कड़ी सुरक्षा, 23 प्रमुख घाटों पर वाटर बैरिकेडिंग

जागरण संवाददाता, वाराणसी। छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा स्नान और देव दीपावली के मद्देनजर अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन वैभव बांगर ने गुरुवार को चौकिया घाट स्थित जल पुलिस चौकी पर बैठक कर घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान सतर्क रहने को कहा। बताया कि भीड़ वाले घाटों पर एंटी रोमियो टीम, वर्दी और सादे कपड़ों में महिला पुलिस, एलआइयू, ड्रोन और सीसीटीवी कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी।

वैभव बांगर ने बताया कि 23 प्रमुख स्नान घाटों पर वाटर बैरिकेडिंग की गई है, जबकि सभी घाटों पर नगर निगम की ओर से बांस-बल्ली की बैरिकेडिंग कराई जा रही है, जो 80 प्रतिशत पूरी हो चुकी है। 15 नवंबर तक कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की पांच टीमें लगभग 30 बोटों के साथ, जल पुलिस की चार बोट और एक कंपनी फ्लड पीएसी की नौ बोटें तैनात रहेंगी।