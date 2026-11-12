'कांच ही बांस के बहंगिया...': गूंजते लोकगीत और सूप-दउरा से पटे बाजार, 'नहाय-खाय' से शुरू होगा लोकआस्था का महापर्व छठ

जासं, जमशेदपुर। 'कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए...' लोकगीतों की यही मधुर तान और पारंपरिक आस्था की सोंधी खुशबू इन दिनों पूरी इस्पातनगरी के कण-कण में घुल चुकी है।

गुनगुनी धूप के बीच घरों की छतों और आंगनों में लाल चादर पर सूखते सुनहरे गेहूं के दाने और उनकी पहरेदारी करते स्वजन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि लोकआस्था का महापर्व छठ अब अपने पूरे शबाब पर है।

शुक्रवार को 'नहाय-खाय' के साथ चार दिनों तक चलने वाले इस कठोर और पावन अनुष्ठान का औपचारिक श्रीगणेश हो रहा है।

छतों पर पहरेदारी और अनुशासन की परंपरा

गोविंदपुर, टेल्को, बिरसानगर, सिदगोड़ा, बारीडीह, कदमा, जुगसलाई, बागबेड़ा, मानगो, परसुडीह और राहरगोड़ा समेत शहर के हर कोने में गुरुवार को अनोखा उत्साह देखा गया। छतों पर गेहूं धोने और सुखाने का दौर चला, तो नए मिट्टी के चूल्हों को लीपकर आम की सूखी लकड़ियों का प्रबंध किया गया। गोविंदपुर स्थित दयाल सिटी की व्रती रीना सिंह बताती हैं कि छठ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। यहां तीन पीढ़ियां एक साथ मिलकर महाप्रसाद की तैयारियों में जुटी हैं, क्योंकि इस महापर्व में नियम, संयम और स्वच्छता ही सबसे बड़ा विधान है। सूप-दउरा और ईख से सजे बाजार, उत्साह के आगे मंदी बेअसर