वाराणसी में वरुणा नदी के घाट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, सूर्योदय से पहले बड़ी संख्या में पहुंची छठ व्रतियां

जागरण संवाददाता, वाराणसी। वरुणा नदी के घाट पर छठी मैया की पूजा को लेकर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा के तहत भक्त सूर्योदय से पहले ही घाट पहुंच गए हैं।

घाट की सीढ़ियां साड़ियों और धोतियों से पट गई हैं। महिलाएं सिर पर सूप लिए खड़ी हैं, जिनमें ठेकुआ, फल, गन्ना और दूध सजा है। पुरुष दीप जलाकर अर्घ्य की तैयारी कर रहे हैं।

यहां की सबसे उम्रदराज भक्त कौशल्या देवी कहती हैं कि यह घाट उनकी दादी-नानी का भी साक्षी रहा है। परंपरा वही है, सिर्फ चेहरे बदल गए हैं। कई नई बहुएं पहली बार व्रत कर रही हैं और मां अपनी बेटियों को विधि सिखा रही हैं।