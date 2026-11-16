वाराणसी में वरुणा नदी के घाट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, सूर्योदय से पहले बड़ी संख्या में पहुंची छठ व्रतियां
वरुणा नदी के घाट पर छठ मैया की पूजा के लिए भारी भीड़ उमड़ी, सदियों पुरानी परंपरा का पालन करते हुए भक्त सूर्योदय से पहले ही घाट पर पहुंच गए।
HighLights
वरुणा नदी घाट पर छठ पूजा के लिए भारी भीड़।
भक्तों ने सूर्योदय से पहले ही घाट पर पहुंचकर अर्घ्य दिया।
सदियों पुरानी परंपरा में ठेकुआ, फल और दूध का अर्पण।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। वरुणा नदी के घाट पर छठी मैया की पूजा को लेकर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा के तहत भक्त सूर्योदय से पहले ही घाट पहुंच गए हैं।
घाट की सीढ़ियां साड़ियों और धोतियों से पट गई हैं। महिलाएं सिर पर सूप लिए खड़ी हैं, जिनमें ठेकुआ, फल, गन्ना और दूध सजा है। पुरुष दीप जलाकर अर्घ्य की तैयारी कर रहे हैं।
यहां की सबसे उम्रदराज भक्त कौशल्या देवी कहती हैं कि यह घाट उनकी दादी-नानी का भी साक्षी रहा है। परंपरा वही है, सिर्फ चेहरे बदल गए हैं। कई नई बहुएं पहली बार व्रत कर रही हैं और मां अपनी बेटियों को विधि सिखा रही हैं।
नदी का पानी शांत है, लेकिन घाट पर भक्ति का माहौल गहरा है। लोग कतार में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। कोई मंत्र पढ़ रहा है तो कोई चुपचाप प्रार्थना कर रहा है। छठी मैया और सूर्य देव की आराधना की यह सदियों पुरानी परंपरा आज भी पूरी आस्था के साथ जारी है।