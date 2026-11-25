बरात आई, वरमाला हुई...फिर दूल्हे के हाथ में दुल्हन ने देखा कुछ ऐसा, तोड़ दी शादी
वाराणसी के करधना गांव में जयमाल के बाद दुल्हन ने दूल्हे की कटी उंगली देखकर शादी से इनकार कर दिया। जेवरात कम होने और उंगली की बात छिपाने पर बारात बैरंग लौट गई।
HighLights
जयमाल के बाद दुल्हन ने शादी से किया इनकार।
दूल्हे की कटी उंगली और कम जेवरात बने कारण।
पंचायत के बाद खर्च देकर दूल्हे को छोड़ा गया।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। करधना गांव में सोमवार की रात जयमाल के स्टेज पर एक-दूसरे को माला पहनाने के बाद दूल्हे के हाथ की अंगुली को कटी देख दुल्हन से शादी रचाने से इनकार कर दिया। बरात बैरंग वापस लौट गई। कन्या पक्ष के लोग दूल्हे को घर में रोक लिए। पंचायत होने के बाद खर्च की राशि देने पर मंगलवार की शाम दूल्हे को छोड़ा गया।
मिर्जामुराद थानांतर्गत चक्रपानपुर गांव से क्षेत्र के ही करधना गांव में बरात गई थी। कन्या पक्ष ने बारात पहुंचने पर बरातियों का स्वागत किया। द्वारपूजा के बाद दूल्हा-दुल्हन जयमाल के स्टेज पर गए। जयमाल की भी रस्म हुई। मंडप में शादी बैठाने की तैयारी शुरू हुई।
दूल्हा पक्ष मंडप में पहुंचकर चढ़ावा के कपड़े व जेवरात को रखा। सोने की जगह केवल चांदी के जेवरात रहे। इस बीच दुल्हन ने घरवालों से दूल्हे के हाथ की अंगुली कटी होने की बात बताते हुए शादी रचाने से इनकार कर दिया। जेवरात कम होने से गुस्साए घरवाले अंगुली कटी होने की बात सुनकर भड़क उठे।
मंडप से शादी उठ गई। कन्या पक्ष के लोगो का आरोप रहा कि अंगुली कटी होने की बात छिपाई गई। कन्या पक्ष रिश्ते को तोड़ शादी में खर्च हुए रुपये की भरपाई करने हेतु दूल्हे को घर में रोक लिए। दोनों पक्षों की ओर से जुटी पंचायत में खर्च देने पर दूल्हे को छोड़ा गया। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।