जागरण संवाददाता, वाराणसी। करधना गांव में सोमवार की रात जयमाल के स्टेज पर एक-दूसरे को माला पहनाने के बाद दूल्हे के हाथ की अंगुली को कटी देख दुल्हन से शादी रचाने से इनकार कर दिया। बरात बैरंग वापस लौट गई। कन्या पक्ष के लोग दूल्हे को घर में रोक लिए। पंचायत होने के बाद खर्च की राशि देने पर मंगलवार की शाम दूल्हे को छोड़ा गया।

मिर्जामुराद थानांतर्गत चक्रपानपुर गांव से क्षेत्र के ही करधना गांव में बरात गई थी। कन्या पक्ष ने बारात पहुंचने पर बरातियों का स्वागत किया। द्वारपूजा के बाद दूल्हा-दुल्हन जयमाल के स्टेज पर गए। जयमाल की भी रस्म हुई। मंडप में शादी बैठाने की तैयारी शुरू हुई।

दूल्हा पक्ष मंडप में पहुंचकर चढ़ावा के कपड़े व जेवरात को रखा। सोने की जगह केवल चांदी के जेवरात रहे। इस बीच दुल्हन ने घरवालों से दूल्हे के हाथ की अंगुली कटी होने की बात बताते हुए शादी रचाने से इनकार कर दिया। जेवरात कम होने से गुस्साए घरवाले अंगुली कटी होने की बात सुनकर भड़क उठे।