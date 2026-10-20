वाराणसी एयर शो के दौरान दर्शकों को कान में लगाने होंगे Earbuds, 6 जिलों के डॉक्टरों की लगाई गई ड्यूटी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। एयर शो में एयर क्राफ्ट की तेज आवाज के कारण लोगों को कान में ईयरबड्स या कान को बंद करने वाले कोई संसाधन का प्रयोग करने की हिदायत दी गई है। जब एक साथ कई एयरक्राफ्ट आएंगे तो उसकी आवाज बहुत तेज होगी।

कई जिलों के डाक्टरों की लगी ड्यूटी एयर शो के लिए जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मीरजापुर, चंदौली, भदोही के डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में 30 बेड का अलग वार्ड रिजर्व कर दिया गया है।